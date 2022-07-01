США выделят Украине новый пакет военной помощи – в нем еще четыре системы HIMARS

Президент США Джо Байден подписал выделение Украине нового (уже 15-го) пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Среди прочего, в него войдут еще 4 новейших ракетных системы HIMARS. Объявить новый пакет администрация Байдена должна вскоре.

Об этом пишут The Washington Post и Reuters со ссылкой на чиновника Пентагона, пишет «Громадське».

Таким образом, по словам чиновника, в распоряжении Украины будет уже 12 РСЗО HIMARS. Это, как отмечает чиновник, поможет ВСУ поражать российские командные центры, логистические пути и другие объекты, которые находятся дальше линии фронта.

Кроме того, США в новом пакете пошлют 1000 снарядов в артиллерийские системы с повышенной точностью, которые не были предоставлены Киеву ранее. В пакет также войдут три тактических машины, радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, запасные части и другое оборудование.

Чиновник Пентагона также сказал, что сейчас ключевой целью для США является развитие материально-технического и ремонтного потенциала Украины, чтобы войска могли поддерживать свои системы вооружения и продолжать борьбу в будущем.