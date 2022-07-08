ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Волонтеры купили для ВСУ 300 «натовских» беспилотников Atlas

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 8 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 июля.

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00:39 Фонд «Вернись живым» приобрел 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas – специальную военную разработку, стоящую на вооружении в ряде стран НАТО.

Об этом сообщил глава фонда Тарас Чмут.

Эти БПЛА прошли полный цикл испытаний в украинских Силах специальных операций.

«100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой погрузки и комплект запасных частей и инструментов. Цена закупки – 5 млн евро», - сообщил директор фонда.

«Главная особенность Atlas-ов – это то, что они, в отличие от привычных Мавиков и Аутелов, разрабатывались для военных нужд. А это значит, что они имеют защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстояние от оператора, использовать ретранслятор и несут качественную тепловизионную камеру для наблюдения ночью», – отметил Чмут.

Он добавил, что первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте, снабжая воздушной разведкой Силы специальных операций.

00:14 Несмотря на ракетные удары россии по объектам военной инфраструктуры Украины, в частности, цехам, где могли производить части противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", эта система продолжает функционировать в Вооруженных Силах Украины.

Об этом на онлайн-конференции "Строим вместе" от Forbes Ukraine заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Лига.net.