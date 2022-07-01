Война на Николаевщине: Оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 8 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 июля, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

18:54 На Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

16:21 В сети появились фото листовок, которые оккупанты распространяют в Снигиревке. Захватчики сообщают, что скоро состоится референдум за присоединение Херсонской и Запорожской областей к россии. После него жителям оккупированных территорий спишут долги по комунальным платежам и кредитам.

15:51 Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал подробности о последствиях ракетного обстрела города.

В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля.

Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получили автопарк, а в гараже вылетели окна.

В другом районе ракета попала на территорию предприятия. В трех рядом частных домах побили окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

Сотрудники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было – выдали пленку и шифер.

Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов.

14:50 Жительница Николаева Людмила Луняка опубликовала фотографии разрушений в одном из сел бывшего Березнеговатского района (ныне Баштанский район) после вражеских обстрелов.

13:01 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что всего утром по Николаеву выпустили шесть ракет С-300. Обошлось без пострадавших.

Также он намекнул на удачную атаку ВСУ, в ходе которой оккупанты понесли потери.

12:16 За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 24 человека. Детей среди пострадавших нет, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 336 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 180 пострадавших получили помощь амбулаторно.

11:43 Вчера российские войска продолжили атаковать Николаев, также пострадали три населенных пункта области: пгт Березнеговатое, села Новониколаевка и Висунь. Повреждены жилые дома и другое имущество граждан. Среди мирного населения есть пострадавшие, передает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений, совершенных российскими войсками и помогают потерпевшим. По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжается досудебное расследование.

Несмотря на сложную ситуацию, подразделения полиции Николаевской области отработали 621 сигнал граждан, поступивший на спецлинию 102.

09:42 Также одна из ракет попала на территорию предприятия-перевозчика, в результате чего значительные повреждения получили автобус, микроавтобус и легковой автомобиль.

09:19 В результате утреннего ракетного удара по Николаеву разрушен частный дом, а находящиейся рядом с ним пострадали, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Рядом с разрушенным домом виднеется большая воронка глубиной около 5 метров. По имеющейся информации, никто не пострадал.

08:50 Николаевская ОВА опубликовала информацию о вражеских обстрелах.

Информация о сегодняшних утренних обстрелах Николаева уточняется.

В Баштанском районе под постоянным обстрелом находятся села Березнеговатской общины. Ночью, 8 июля, обстрелам подверглись станция Березнеговатое, с. Муравьевка и с. Калиновка Березнеговатской общины. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Также из-за попадания боеприпасов и их обломков горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории с. Доброе Баштанской общины.

В Николаевском районе 8 июля ориентировочно с 12:00 были обстрелы села Новониколаевка Первомайской общины. В результате чего частично повреждены жилые дома и каменные ограждения. Также произошло воспламенение полей с зерновыми, лесополосы и сухостоя. Потерпевших нет.

Также, вчера, 8 июля, после вражеских обстрелов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два пожара хвойного настила на территории лесничества вблизи с. Васильевка, Очаковской общины.

07:22 В Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В течение дня 8 июля ракетные и авиационные удары продолжались как по линии столкновения, так и по тыловым районам.

Парой Ка-52 была атакована окраина Белого Криницы и из тяжелой артиллерии обстреляна Большая Костромка Херсонской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

На Николаевщине в результате утреннего обстрела разрушениям подверглись станция техобслуживания в Высунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатом, частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи в Новосеменовке. При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения нет.

Дважды за день парами наших штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Снигиревки.

В общем за сутки 8 июля, по итогам нанесения огневых поражений врагу нашими подразделениями обеспечена потеря: 194 рашиста и 42 единицы техники, среди которых два РСЗО «Град», две командно-штабные машины, четыре зенитные пушечно-ракетные комплексы «Панцирь-С1», одна пускозаряжающая установка зенитного комплекса «Бук-М2», шесть самоходных гаубиц типа «Акация», 26 единиц автомобильной техники, беспилотник-разведчик «Орлан-10» и склады с боеприпасами.

05:59 Отбой воздушной тревоги.

05:52 Ракеты оккупанты запускали из территории временно оккупированной Херсонщины.

05:28 Оккупанты снова обстреливают город Николаев ракетами.

Отметим, что по области с 05:08 объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.