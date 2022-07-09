США выявили 18 фильтрационных лагерей для украинцев – рф их начала готовить до вторжения

США выявили не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят украинцы, которых депортируют в рф.

Об этом заявила замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен, передает The New York Times.

– На сегодняшний день выявлено не менее 18 мест фильтрации по обеим сторонам украинско-российской границы, – сказала замглавы миссии США при ОБСЕ.

По ее словам, москва, скорее всего, подготовила эти лагеря еще до того, как ее силы вторглись в Украину.

Эти «фильтрационные лагеря» расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и рф.

Бежавшие из россии после «фильтрации» сообщали о допросах, избиениях и пытках людей, предположительно связанных с ВСУ, а также об исчезновениях.

После фильтрационных лагерей украинцев направляют в города по всей россии - часто, согласно показаниям, в регионы вблизи Китая или Японии.

Остриен назвала фильтрацию «сталинским процессом», добавив, что она была «последней в долгой российской истории использования массовой депортации и депопуляции в попытке подчинить и контролировать людей».

Она также процитировала интервью людей, которые прошли через фильтрационные лагеря, о том, как у них конфисковывали паспорта и как некоторых из них побуждали подать заявление на получение российского гражданства.

Также представитель США отметила о необходимости привлечения к ответственности лиц, причастных к работе этих лагерей.