«Будут большие бои»: Украинцев призвали всеми возможными способами покинуть оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами.

Об этом Верещук заявила в эфире телемарафона.

– Как бы тяжело ни было на территории, которая сегодня подконтрольна украинскому правительству… все равно в любом случае пребывание на территории Херсонской или Запорожской области в разы хуже и в разы опаснее, – отметила Верещук.

Она отметила, что даже если украинцы будут депортированы в россию, правительство все равно найдет возможность помочь людям вернуться.

– Даже если придется через Крым, когда мы говорим о Херсонской области – это нужно делать, нужно двигаться в данном направлении. Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают, – сказала она.

Вице-премьер призвала эвакуироваться всеми доступными способами.

На вопрос, есть ли сейчас возможность эвакуации с оккупированного Юга Украины, Верещук сказала:

– Есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути. Волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей, которые сегодня там везут наших людей, эвакуируя их из того ада, в котором они оказались, – отметила вице-премьер.

Вице-премьер объяснила, что враг использует украинцев на оккупированных территориях как живой щит.

– Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы. И если там есть гражданские люди и, не дай Бог, женщины и дети, представьте, как себя должны вести наши Вооруженные Силы, - сказала она.

Кроме того, Верещук рассказала, что в городе Пологи Запорожской области уже есть сообщения, когда хотят забирать детей в дома ребенка, если дети не будут идти в школы или садики под юрисдикцией россии. Она подчеркнула, что «лучше не доводить ситуацию до таких критических моментов».