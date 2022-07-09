В минобороны рф продолжают создавать фейки о Николаеве – на этот раз о «карательных отрядах»

Министерство обороны рф в свойственной себе манере продолжает выдумывать фейки о ситуации в Украине, в том числе в Николаеве.

В очередном сообщении, размещенном в Telegram, в оборонном ведомстве страны-оккупанта заявили о карательных отрядах в Николаеве.

Сообщается, что для «карательной операции» в город прибыли «сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами».

Пропагандисты выдумали, что «казнить» будут пророссийски настроенных граждан, а также лиц, которые проявляют недовольство политикой действующей власти.

Напомним, ранее в министерстве обороны россии заявили, что уничтожили в Николаеве «командный центр», а по факту просто попали по пустой территории.