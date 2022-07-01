россия готовится к новому наступлению и стягивает к границам с Украиной устаревшую технику, – британская разведка

МТ-ЛБ россия, вероятно, готовится к новому наступлению в Украине, стягивая к российско-украинской границе резервы из разных регионов.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

Отмечается, что большое количество новых пехотных подразделений используют бронетранспортеры МТ-ЛБ, снятые с длительного хранения.

«Ранее обе стороны использовали МТ-ЛБ в качестве вспомогательного средства, но россия долгое время считала их непригодными для большинства задач пехоты на передовой. Они были разработаны в 1950-е годы как трактор для буксировки артиллерии, имеют крайне ограниченную броню, а для защиты имеют только станковый пулемет», – указывают в разведке.

Там напоминают, что российские штурмовые отряды первого эшелона, наступавшие на Украину в феврале, располагали более современными БМП-2, обладающими броней толщиной до 33 мм и автоматической 30-миллиметровой пушкой с противотанковым ракетным комплексом.