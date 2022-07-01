В Мариуполь приехало пять автобусов с оккупантами – они могут усилить охрану в порту, который хотят использовать под военно-грузовую базу

Вчера в Мариуполь прибыли пять больших автобусов с военными рф. Такая ротация может свидетельствовать об усилении охраны, прежде всего, в порту, поскольку захватчики пытаются превратить порт в военно-грузовую базу.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Вчера в город прибыло пять больших автобусов с российскими военными по направлению Волноваха/Донецк. Автобусы проехали в Приморский район», - говорится в сообщении.

По словам советника мэра, такая ротация оккупантов указывает на усиление охраны прежде всего в порту в связи с началом его восстановления как военно-грузовой базы.

Также Андрющенко сообщил, что подтверждено местонахождение двух складов БК оккупантов в жилых кварталах.

«Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS, поступивших на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в роли живого щита для прикрытия складов, срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место жительства для собственной безопасности», - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 миллиардов долларов. А полное восстановление города займет 7-10 лет.