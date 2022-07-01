В Мариуполе оккупанты активизировали кражу уцелевших автомобилей местных жителей

Во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество краж уцелевшего автотранспорта.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Воровство происходит как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.

Машины исчезают не только днем, но и ночью – во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.

Официально заявление о похищении можно подать в военную комендатуру Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.

Нередко владельцы похищенных автомобилей находят его у боевиков так называемой «милиции ДНР». В таком случае угнанные машины объявляются «собственностью ДНР» и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны.