16-летний сын запорожского чиновника рассказал, как его держали в плену оккупанты и как пытали других узников

16-летний сын главы Запорожской РВА Влад Буряк, которого освободили из плена, рассказал о пытках оккупантами пленных и о своем содержании в одиночной камере СИЗО.

Об этом он рассказал в интервью «Настоящему времени» и TV5.

8 апреля парня забрали из машины во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из оккупированного Мелитополя в Запорожье. При проверке документов российские военные поняли, что Влад – сын главы районной администрации, и забрали его.

– Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в СИЗО, в одиночной камере. Вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это без возможности выходить нормально на воздух, поговорить. Связь была раз в 10 дней, на улицу мог выходить на 15-20 минут в день. Первые две недели я помыться не мог, вещи постирал только после трех недель. В камере был нерабочий туалет, мне приходилось с помощью железной миски набирать с крана и смывать, - рассказал Влад.

Он рассказал, что в его задачи входила уборка помещений, в которых проводились допросы как гражданских, так и военных людей.

– У них спрашивали, где находилось оружие. Применялись к пленным негуманные методы допросов - пытки (битье током, избиение). Я все видел и слышал. Ко мне пытки не применяли. Первые дни было очень сложно. Самый первый день, когда меня взяли, я сразу понял, что все очень серьезно. Я понимал, что должен буду вести себя спокойно, сдержанно по возможности, и соглашаться на все, что мне предлагают, не агрессировать, с более-менее дружелюбным отношением, чтобы ко мне относились нейтрально, чтобы я был невидимым, - рассказал парень.