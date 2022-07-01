В Великобритании стартовала программа подготовки украинских военнослужащих – участников учений посетил Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, которые проходят обучение в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой сообщение британского правительства.

Отмечается, что в Британию прибыла первая группа украинских военных для обучения по программе, в рамках которой в ближайшие месяцы обучат около 10 тысяч бойцов. Для запуска программы привлекут около 1050 британских военнослужащих.

Уоллес и его датский коллега Мортен Бедсков посетили украинских военных в связи с началом обучения.

– Эта амбициозная новая учебная программа является следующим этапом поддержки Великобританией ВСУ в их борьбе против российской агрессии. Используя опыт мирового класса британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать свое будущее, – сказал Уоллес.

В британском правительстве добавили, что обучение даст новичкам, которые практически не имеют боевого опыта, необходимые для боев на передовой навыки.

Программа обучения основана на базовой подготовке британских солдат и охватывает такие дисциплины, как обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые навыки, тактика патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Для программы британское правительство закупило автоматы АК, также украинские военные получают снаряжение, в частности каски, бронежилеты, очки, наушники, полевую форму, сапоги, мешки, спальники и подобное.