Более 3 тысяч спортсменов вступили в ряды ВСУ и воюют против российских оккупантов

Более 3 тысяч украинских спортсменов с оружием в руках сейчас воюют против российской армии.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«Сегодня более 3 тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров. Все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не сумел остаться в стороне», – написал министр.

По словам Гутцайта, россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров.

«Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они Герои, лучшие из самых лучших наших людей. (...) Четверо ранены. Еще 22 находятся в плену. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть их домой живыми. Для россии жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь — целая вселенная. Мы никогда им не простим. Вечная Слава Героям Украины!» – резюмировал министр молодежи и спорта.

Напомним, в боях под Донецком погиб украинский воин, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.