Владелец николаевского завода, российский олигарх Дерипаска отреагировал на отставку Джонсона, назвав его «тупым бесславным клоуном»

Российский олигарх Олег Дерипаска высказался относительно отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвав его «тупым клоуном».

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что принял решение о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии.

Дерипаска прокомментировал отставку Джонсона, назвав его клоуном и обвинив в смертях украинцев, которые убивают русские солдаты.

«Бесславный конец «бесславного тупого клоуна», на чьей совести десятки тысяч жизней в этом бессмысленном конфликте на Украине», - написал олигарх.

Напомним, что Дерипаска владеет Николаевским глиноземным заводом, которыйостановили в результате войны рф против Украины.

Также известно, что российский владелец НГЗ Дерипаска проиграл суд и остался под санкциями США.

При этом, ранее Дерипаска заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Помимо этого, он заявил, что идет своего рода «адская идеологическая мобилизация», которая может привести к затяжному конфликту в Украине.