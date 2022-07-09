«путин понял, что это большой отток бабок»: Оккупант объясняет, почему им перестали платить за полученные ранения

Раненым российским оккупантам перестали платить деньги за «легкие» ранения. Теперь, для того, чтоб сбежать с войны и получить деньги, нужно получить тяжелое ранение.

Об этом оккупант рассказывает своей жене в перехваченном разговоре, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, в составе пехоты наступают десятки человек, а командиры пишут, что сотни. Пехотинцы получают деньги за наступления, но многие пытаются сбежать – стреляют в себя или подставляются под обстрелы. Но если ранения легкие – денег платят мало.

«Здесь даже командующий армией льет в уши высшему руководству, что все заеб*сь, все получается. У нас народу полные кучи. Предоставляют данные, например: в наступление идет 26 человек, а они подают 126 человек уходит в наступление. И за наступление пехоте платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление. 100 человек пишут всяческих «левых». Х*й пойми откуда – в тылу, не в тылу. Вообще х*й пойми, кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек. Вот вчера третий батальон вроде бы наступал. У них там людей 150 в целом наступало. И это я сомневаюсь. Думаю, там людей 120. Из них сразу 23 раненых, 7 убитых. В общей сложности – минус 30. Вот и считай. Они там сейчас посидят еще немного, их там побьют, минометами понакрывают. Половина «очканут», половину затрехсотят и уедут оттуда. И я тебе говорю: такая х*йня будет продолжаться долго и муторно. Наши берегут крупнокалиберную артиллерию. Они не стреляют из крупного оружия. Не понимаю. Такое впечатление, что жизнь людей дешевле ракет. Сейчас перестали платить. Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом до какого-то июня вся эта х*йня прошла. Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя «мультами» (миллионами). И все: мы участники, мы получили три миллиона, мы счастливы-здоровы, больше х*й поедем. Затем разделили на ранения легкие и тяжелые. Например, огнестрельное в ногу сквозное. Пока тебе кость не задело – это у тебя легкое. А если тебе руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение. За какое тебе следует компенсация в размере трех «мультов». То есть, если тебе ногу прострелят, осколок залетит куда-нибудь, то все это х*йня. Тебе принадлежит максимум тысяч 60. По минималке и все, пизд*й. Пизд*й, служи дальше».

Напомним,