«Такие террористические действия можно остановить только оружием – современным, точным, мощным»: Зеленский поблагодарил США за помощь

Оружие, которое Украина получает от Соединенных Штатов Америки, позволяет делать антитеррористические шаги и уменьшать российские ударные способности.

Такое заявление во время обращения к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Только за эти сутки российская армия била по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу, по общинам Запорожской области. Била именно по обычным домам и гражданским объектам – совершенно сознательно, целенаправленно. Не прекращаются жестокие удары российской артиллерии в Донбассе. Такие террористические действия можно остановить только оружием – современным, точным, мощным. И я благодарен Соединенным Штатам Америки за решение предоставить дополнительные системы HIMARS и другое оружие, позволяющее делать именно антитеррористические шаги и уменьшать российские ударные способности. Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов», – рассказал Президент.