В Украине будет неэффективным «Железный купол», следует развивать свою систему ПВО, - министр обороны

Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине небо защищено, но не идеально. Также он уверен, что вместо «Железного купола» Украине нужна своя система ПВО и ПРО.

Такое заявление Резников сделал на бизнес-конференции на платформе Forbes, цитирует Минобороны .

Резников объяснил, почему в Украине будет неэффективным ч, подчеркнув, что нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.

«Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "«Железный купол», но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. «Железный купол» сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет «Железный купол» не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии и США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров», - сказал Резников.

По словам Резникова, у Украины уже есть защита нашего неба – не идеальная, но сбивают «достаточно большое количество ракет».

Справка:

«Железный купол» – мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems (Рафаэль). Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА. Основное предназначение системы – защита гражданского населения юга и севера Израиля. Здесь использована технология, ранее созданная для системы SPYDER фирмы Рафаэль.