«Границы 24 февраля – для нас не победа. Для нас победа – границы 1991 года», - секретарь СНБО

При выполнении ряда условий до конца года Украина сможет отбить свои земли до границ до полномасштабного вторжения России. Однако победой будет возвращение украинских территорий по состоянию на 1991 год.

Об этом в спецвыпуске программы "Фронт Бадрака" на "Апостроф TV" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что для эффективной борьбы украинцев с врагом должны сойтись некоторые факторы: оружие необходимого количества и качества, которое предоставляют Украине партнеры, открытие ленд-лиза и других возможностей для поддержки страны партнерами и прочее. Если этого не произойдет, Украина все равно будет вести борьбу за независимость государства, однако ей будет в разы труднее.