ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В воздушном командовании «Центр» покаазали, как сбивют вражестве БПЛА

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 9 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 июля.

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01:55 Три вражеских БПЛА за сутки «демилитаризовали» военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования «Центр».

«Это очередное подтверждение добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных обслуг», – отметили в ПК.

00:05 Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пришли с войной на нашу землю. Враг несет значительные потери как личного состава, так и своей военной техники. В сети появилось видео, как украинский дрон точным попаданием «денацифицировал» трех оккупантов. Ролик опубликовал телеграм-канал Обозревателя.