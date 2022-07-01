Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили один вражеский склад боеприпасов в области и еще три на Херсонщине

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 9 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 июля, происходящими на территории Николаевской области.

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08:26 206-й батальон ТРО показал, как защищает Украину от врага в Николаевской области.

07:15 Утром в Николаеве и области было объявлено воздушную тревогу. Опасность ракетного удара сохранялась ровно один час.

Тем временем в херсонских пабликах сообщили о запуске ракет оккупантами из района Каховки. Из 6 запущенных ракет 5 сразу же сдетонировали в воздухе.

07:01 В ОК «Південь», подводя итог минувших суток, 9 июля, сообщили, что в нашей операционной зоне обстановка сложная, но контролируемая. Противник продолжает ведение боевых действий с занятых позиций.

В связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области.

«Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар. Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. Без потерь. Семь ракет «Смерча» атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно человеческих потерь нет», - сообщили в командовании.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.

«редварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы «Мста-Б», автоматизированную станцию постановки помех «Житель», 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 на Николаевщине, остальные – на Херсонщине», - добавили в ОК «Південь».

Окончательные потери противника – доразведываются.

В Черном море, на страже северо-западной его части рашисты оставили 2 корабли-ракетоносители из более чем полутора десятков «Калибров», а также три бдк.