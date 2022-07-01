Британская разведка считает, что контроль над трассой Е40, соединяющей Донецк и Харьков, станет для россии важной целью

Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для россии, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Об этом говорится в разведывательном смотре министерства обороны Британии.

«Русская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и Лисичанска на востоке. Российские силы, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной», – говорится в строительстве.

Между тем бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.