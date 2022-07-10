роспропаганда пыталась показать «раскол» на Западе в вопросе поддержки Украины

российская пропаганда на этой неделе пыталась показать якобы раскол западного общества по вопросу поддержки Украины.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Telegram.

Так, россия распространила материалы Daily Banner, BB-CNTV, которые, ссылаясь якобы на The Sunday Times, писали, что среди стран НАТО наблюдается «раскол по отношению к войне в Украине».

А лояльный россии американский военный аналитик Скотт Риттер назвал саммит НАТО, на котором россию признали самой большой угрозой безопасности Запада, «попыткой Альянса напомнить о своем существовании».

Кроме того, The American Conservative издали материал о том, что Президент США Джо Байден «остался наедине в войне» с россией.

Также кремлевские медиа, ссылаясь на заявление депутата Европарламента Тьери Мариани, писали о бесполезности расходов на послевоенное восстановление Украины.

Американский ученый Дуг Бендоу продолжает настаивать на том, что прекращение поставок Украине вооружения – единственный путь к миру.