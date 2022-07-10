«Не хотят быть сбитыми»: Росавиация уже 2,5 месяца не заходит в зону действия украинской ПВО

Российская авиация уже 2,5 месяца не летает в зону действия противовоздушной обороны Украины. Враг изменил свою тактику, поскольку боится потерь.
Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.
— Мы все видим крылатые ракеты, которые летают, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так. Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми, - рассказал Игнат.
При этом, по его словам, оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.
— Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям, - говорит Игнат.
Вместе с тем он отметил, что украинская авиация также привлечена на линии фронта.
— Наша ударная авиация - бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее, - добавил представитель Воздушных сил.