«Не хотят быть сбитыми»: Росавиация уже 2,5 месяца не заходит в зону действия украинской ПВО

Российская авиация уже 2,5 месяца не летает в зону действия противовоздушной обороны Украины. Враг изменил свою тактику, поскольку боится потерь.

— Мы все видим крылатые ракеты, которые летают, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так. Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми, - рассказал Игнат.

При этом, по его словам, оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

— Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям, - говорит Игнат.

Вместе с тем он отметил, что украинская авиация также привлечена на линии фронта.