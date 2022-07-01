Россияне разбомбили батальон «ДНР» в Донецкой области

Российские солдаты разбомбили второй батальон первого армейского корпуса «народной милиции днр», который воюет в составе армии рф.

Об этом сообщает СБУ.

Оккупанты пытались сохранить этот инцидент в секрете, однако тех солдат, которые еще не знают эту историю называют «отсталыми».

- Второй батальон разъеб*шили, они отошли назад. Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. Жены начали возмущаться, поехали в Комсомольское, нарвались там на Урала. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали идти назад, искать пути отхода. Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили, прикинь. Пока поняли, что это свои. Вот тебе нах*й армия, прикинь.