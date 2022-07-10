российские и белорусские спецслужбы пытаются вербовать чиновников в приграничных районах Латвии

Спецслужбы россии и беларуси заинтересованы в вербовке чиновников в регионах Латвии, расположенных вблизи восточной границы и где дислоцируются силы НАТО.

Об этом заявили в Службе государственной безопасности Латвии (VDD), передает Delfi .

Отмечают, что спецслужбы этих стран сотрудничают друг с другом в получении разведданных о членах Альянса.

В VDD рассказали, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, имеющих информацию, содержащую гостайну, или другие данные, доступные для ограниченного круга лиц, отметили в VDD.

Согласно анализу VDD, в интересы спецслужб россии и беларуси в настоящее время входят ответные меры по реакции Латвии и ее союзников на вторжение россии в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на границе НАТО.

Также спецслужбы упомянутых государств заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае выхода войны за пределы Украины.