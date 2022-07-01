Через принудительную «фильтрацию» прошли более миллиона украинцев

Через «фильтрационные лагеря» российских оккупантов прошли прошли более миллиона украинцев.

Об этом сообщила координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире телемарафона.

Айвазовская подчеркнула, что точное число людей, проведших через процедуру, определить сложно.

«Для официальных властей Украины статистика, если речь идет о неподконтрольных территориях, это большая проблема. Даже вопрос, сколько погибло наших граждан из-за уничтожения города Мариуполь, это все, к сожалению, приблизительные цифры, потому что не имея доступа к этим территориям, нельзя собрать официальные данные и их озвучить. Что касается фильтрационных лагерей, сейчас речь идет о более миллионе граждан, которые прошли эту позорную проверку разными способами», - сказала она.