Оккупанты установили дополнительные блокпосты в Херсоне

Оккупанты разместили блокпосты на пересечении улиц Тираспольской и Молодежной, а также в районе школы №30 и «Школы гуманитарного труда».

В местных пабликах горожан предупреждают о том, что на блокпостах оккупанты проверяют у всех документы и телефоны, а у мужчин могут посмотреть татуировки.

В то же время на территории городского совета скопление вооруженных «полицейских». Их видели на улице Ярослава Мудрого. Также рядом со зданием стоял большой автобус, в который сажали детей и женщин. Вероятно, это связано с приездом в Херсон какого-то чиновника из Министерства образования россии. Детей и женщин, возможно, отвезли во временно оккупированный Крым.

Напомним, что жителям оккупированной Херсонщины советуют выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду.