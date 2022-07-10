Оккупанты только в одном полку вывели из строя 17 танков и 9 штабных машин – таким образом они пытаются избежать отправки на войну

Чтобы избежать отправки на войну, российские военные выводят из строя свою боевую технику.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории России.

Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.

Командующий южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.

Напомним, раненым российским оккупантам перестали платить деньги за «легкие» ранения. Теперь, для того, чтоб сбежать с войны и получить деньги, нужно получить тяжелое ранение.