В «Дії» можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу

Верховная Рада Украины приняла законопроект №6146, согласно которому документы на выезд детей заграницу можно оформить в приложении «Дія».

Об этом сообщает МВС.

«Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн», - добавили в сообщении.

Раньше для оформления выезда ребенка с одним родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

Напомним, что ранее разработчики заявили, что в «Дії» появится пенсионное удостоверение и вид на место жительства.