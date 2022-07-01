Протесты и кризис в Шри-Ланке оказались связаны с российским вторжением в Украину

Протесты в Шри-Ланке могут быть связаны с войной России против Украины, из-за которой заблокирован экспорт украинского зерна.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь снова призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю.

- То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, значительно усиливающееся российской агрессией против Украины, - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке.

По его словам, война уже повлияла на Таиланд, где цены на удобрения «взлетели на небо».

Накануне на Шри-Ланке вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые привели к отставке руководства страны и смене власти путем формирования многопартийного правительства. При этом власти острова просили помощи у России.

На Шри-Ланке невиданная инфляция, запрещенная продажа бензина частным лицам, закрывают школы, не хватает собственного продовольствия и нет денег на его приобретение за границей. Это стало результатом сочетания внешних факторов (таких, как упадок туризма из-за пандемии и роста цен на нефть из-за вторжения России в Украину) с крайне неудачными действиями властей страны, передает «Медуза».

Аналитик Международной кризисной группы Алан Кинан уверен, что ситуация в Шри-Ланке усугубилась бы в любом случае, но именно события в Восточной Европе привели к настоящей катастрофе.