Оккупанты пытаются снять на Запорожской АЭС пропагандистский ролик

Российские оккупанты с автоматами ворвались в помещения Запорожской атомной электростанции, чтобы снять там пропагандистский ролик.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Захватчики заставили руководство станции допустить известного российского пропагандиста к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом.

Вместе с ним туда пришли представитель «Росатома» и вооруженные военные. По данным «Энергоатома», там они хотят устроить съемки и заставить украинский персонал принять участие в пропагандистских интервью.

«Так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений россии в этой войне — успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора», — отметили в «Энергоатоме».

Информацию об этом инциденте компания обещает направить в международные органы безопасности АЭС. В «Энергоатоме» также отмечают, что Запорожская АЭС остается под их руководством и предоставляет электроэнергию в украинскую энергосеть.