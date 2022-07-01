ВСУ на Херсонском направлении уничтожили 60 единиц вражеской техники

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач нанесли мощное поражение пункту управления росгвардии вблизи Херсона.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами в разных районах Херсонщины. Подтвержденные потери противника составляют 15 оккупантов и более 60 единиц техники, среди которых 57 – это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, которые были уничтожены в Чернобыевке вчера, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы, другая бронированная и автомобильная техника, уничтоженная на вражеских позициях вдоль линии соприкосновения.