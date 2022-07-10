Евросоюз сравнил военные преступления россии в Украине с геноцидом в Сребренице

Российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице (Босния и Герцеговина).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгели по случаю 27-летия геноцида.

В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.

«Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как само собой разумеющееся. Неоправданная и непровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах», - отметили в Еврокомиссии.

Также в заявлении говорится, что Европа не забыла о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.

Резня в Сребренице была одним из эпизодов югославских войн в 1990-х. После того, как в апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.

Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты армии Республики Сербской убили от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2003 году Республика Сербская официально признала ответственность за геноцид.

Геноцид в Сребренице подтолкнул НАТО нанести удары по сербским позициям, чтобы не допустить нападения на другие зоны безопасности. Западная интервенция в итоге привела к тому, что хорваты и босняки провели несколько наступательных операций, что обусловило окончательный распад Югославии.

Международный трибунал осудил командиров боснийских сербов за причастность к геноциду, а командующему войсками Ратко Младичу дали пожизненное заключение.

Напомним, тезис о геноциде в Сребренице в последнее время применялся российской пропагандой, которая оправдывала военную поддержку оккупационных сил на Донбассе. Причем сама россия в свое время выступала против признания резни в Сребренице геноцидом.