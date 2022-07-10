Украина прошла тест на использование HIMARS, теперь нужно больше такого оружия, - Резников

Украина прошла тест на использование западных образцов РСЗО, в частности, HIMARS. Однако ВСУ нуждаются в срочных поставках большего количества оружия. Необходима дальнобойная техника, которая сможет поражать цели на дистанции 150 километров.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию The Wall Street Journal, пишет УНИАН.

– Нам нужно было их [западных партнеров] убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом, мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", - сообщил Резников.

По словам Министра обороны, высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS изменили правила войны в Украине. Однако противостояние с россией «идет мрачно». ВСУ нуждаются в срочных поставках больших объемов оружия. Особенно необходима техника, поражающая цели на огромных дистанциях.