Зеленский поручил выгнать оккупантов с юга Украины, - министр обороны

Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times, пишет "Украинская правда".

«Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России», - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики страны.