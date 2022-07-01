Зеленский поручил выгнать оккупантов с юга Украины, - министр обороны

Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times, пишет "Украинская правда".
«Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России», - пишет издание.
По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики страны.
– Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, – сказал министр.