ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская армия за сутки выдержала 34 налета российской авиации

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 10 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 июля.

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00:38 российская авиация за сутки совершила 34 налета на Украину.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- На минувшей неделе многие говорили о якобы «оперативной паузе» в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту «паузу». Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей украинской родной земли. И я благодарен всем нашим бойцам, обеспечивающим приближение этого времени, - сказал Зеленский.

00:21 Волонтер Сергей Притула рассказал, что в Запорожье восстановили подбитую российскую командно-штабную машину. Теперь она будет служить ВСУ.

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