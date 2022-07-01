«Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы», - Зеленский об ударах рф по жилым домам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неотвратимости наказания для оккупантов, которые наносят удары по жилым домам.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их наносит по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали. Все, кто совершил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как в Харьковской области, в Запорожье, как в Кривом Роге, как по Северску и Угледару в Донецкой области – все они будут найдены… Наказание – неотвратимо для каждого русского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет защищать их. россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства.