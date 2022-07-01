«Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы», - Зеленский об ударах рф по жилым домам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неотвратимости наказания для оккупантов, которые наносят удары по жилым домам.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Сегодня весь день получаю отчеты из города Часов Яр в Донецкой области. Там идет спасательная операция после российского удара по жилым домам. Разрушены две многоэтажки. Под завалами десятки человек. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий и, к сожалению, это не окончательное количество.
– Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их наносит по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали. Все, кто совершил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как в Харьковской области, в Запорожье, как в Кривом Роге, как по Северску и Угледару в Донецкой области – все они будут найдены… Наказание – неотвратимо для каждого русского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет защищать их. россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства.
- российский террор давно пересек тот предел, за которым многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности - наказать россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка, - сказал Зеленский.