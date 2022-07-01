Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев ракетами

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 10 июля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 11 июля, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется:
04:21 Запуски ракет в сторону Николаева снова наблюдали на временно оккупированных территориях Херсонской области.
04:09 Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами.
С первыми взрывами по всей области объявили воздушную тревогу.