Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев ракетами

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 10 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 июля, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

04:21 Запуски ракет в сторону Николаева снова наблюдали на временно оккупированных территориях Херсонской области.

04:09 Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами.

С первыми взрывами по всей области объявили воздушную тревогу.