За время военного положения на блокпостах задержали около трех тысяч вероятных диверсантов

За время действия военного положения сотрудники полиции обнаружили на блокпостах почти три тысячи подозрительных граждан и 909 находившихся в розыске автомобилей.

Об этом сообщили в МВД.

Также отмечается, что за время военного положения оперативники проверили и установили 341 человека, находившихся в розыске. Именно благодаря работе блокпостов нашли 41 без вести пропавшего человека.

«Было установлено 2713 подозрительных граждан, которые, вероятно, причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности. Из них сотрудникам СБУ передано 1767 человек. Кроме этого, изъято 600 единиц огнестрельного оружия, 40 тысяч патронов, 296 гранат, 157 единиц холодного оружия», - добавили в МВД.

В МВД подчеркнули, что военнослужащие Национальной гвардии, круглосуточно дежурят на 190 блокпостах, регулярно задерживают диверсантов и правонарушителей.