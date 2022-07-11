На назначенного оккупантами «главу» Мелитопольской «райадминистрации» совершили покушение

В Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на «замглавы областного ГУ МВД» Алексея Селиванова, занявшего этот пост после оккупации.

Селиванов обвинил в покушении на Сигуту «украинский режим».

По его словам, Сигута не пострадал и продолжает служить оккупантам.

Исполнители покушения не установлены.

43-летний уроженец Бердянска Андрей Сигута до полномасштабного вторжения рф был депутатом и заместителем главы Мелитопольского районного совета восьмого созыва. Он избирался от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.