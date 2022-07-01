За тяжелый труд оккупанты рассчитываются с мариупольцами тарелкой каши и бутылкой воды

В Мариуполе российские оккупанты с местными жителями рассчитываются за тяжелый труд на жаре тарелкой каши и бутылкой воды.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды — единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре», — отметил он.

По словам Андрющенко, оккупационному руководству в Мариуполе выделено денег на оплату работы 900 работникам, но на самом деле в городе работают в три-четыре раза больше людей. К тому же оккупационная «администрация» еще и ворует деньги, которые должна была выплатить мариупольцам за работу.