За тяжелый труд оккупанты рассчитываются с мариупольцами тарелкой каши и бутылкой воды

В Мариуполе российские оккупанты с местными жителями рассчитываются за тяжелый труд на жаре тарелкой каши и бутылкой воды.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды — единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре», — отметил он.
По словам Андрющенко, оккупационному руководству в Мариуполе выделено денег на оплату работы 900 работникам, но на самом деле в городе работают в три-четыре раза больше людей. К тому же оккупационная «администрация» еще и ворует деньги, которые должна была выплатить мариупольцам за работу.
«Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочим на завалах с расчетом 12 тысяч рублей (приблизительно 6 тысяч гривен по реальному курсу) в месяц. Реально задействовано в три-четыре раза больше. Именно так оккупационная администрация Иващенко и Ко. создает картинку для кураторов из россии по поводу собственной способности управлять городом. В то же время он и его семья до сих пор воруют не только гуманитарку и дизтопливо вместе с российскими МЧСниками, но и деньги, привозимые для выплат, в частности, зарплаты рабочим», — говорится в сообщении.