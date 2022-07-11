Оккупанты продолжают разрабатывать планы вывоза украденного украинского зерна из Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна, создавая псевдо-организации, которыми управляют коллаборанты.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Для организации процесса вывоза зерна была создана так называемая «ГУК» (Государственная унитарная компания). Ее деятельность контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запретного «Оппозиционного блока». В настоящее время – назначен оккупантами «руководителем региональной оккупационной администрации в Запорожье».

Для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна, коллаборанты захватили припортовый элеватор предприятия «Новая борзая» в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия «Аскет Шиппинг» в порту Бердянск, элеваторы предприятий «Кернел», «Оптимус» и других зерновых.

«ГУК» установила закупочные цены на сельхозпродукцию (за 1 тонну):

- пшеница фуражная – 6000,00 российских рублей,

- пшеница продовольственная – 9000,00 российских рублей,

- ячмень – 7000,00 российских рублей.

Однако, сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах. При отсутствии свободных хранилищ – в других, не приспособленных для этого помещениях или даже на открытых площадках.

Первое судно под загрузку должно прибыть 10 июля. 17 июля ожидается прибытие судна ZHIBEK ZHOLY, которое уже вывозило краденое зерно из Бердянска.

С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона.