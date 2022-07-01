В Винницкой области заблокировали активы олигарха из «единой россии» на ₴2 миллиарда – имущество пытались прятать в грузовиках с символикой КК

В Винницкой области арестованы активы российской компании более чем на два миллиарда гривен. Эта компания специализируется на изготовлении бытовой химии и с самого начала полномасштабного вторжения рф пыталась вывести свои активы в интересах российского собственника – олигарха, который владеет косметической корпорацией в россии и является членом политической партии «единая россия».

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывозив ее на территорию Одесской области.

Для этого руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками, на которых была нанесена символика гуманитарной организации Красный Крест без имеющихся на то соответствующих документов.

По инициативе СБУ эта противоправная схема по выводу активов была заблокирована.

По решению суда на косметический бизнес российского олигарха в Украине наложен арест. Это касается, в частности корпоративных прав в размере 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 миллиарда гривен; производимой продукции и сырья, стоимостью более 500 миллионов гривен, которые находились на складах предприятия.

Досудебное расследование по этому факту продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 364-1 («Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы»); части 1 статьи 388 («Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации»); части 1 стать 445 («Незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла»).

В результате проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов изъяты терминалы мобильной связи, ноутбуки, жесткие диски, серверное оборудование и документы с доказательствами противоправной деятельности; опломбировано 70 единиц оборудования для производства бытовой химии, складские помещения с сырьем и готовой продукции весом до 100 тысяч тонн.

Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.