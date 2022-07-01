«Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали», – секретарь СНБО о работе украинской артиллерии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.
Об этом Данилов написал в Twitter.
«Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали!» - написал Данилов.
Данилов также добавил, что следствием последних ударов украинской армии высокоточным оружием по командным пунктам, технике и складам боеприпасов рашистов стали их «деморализация, демилитаризация и деоккупация».
Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022
І це ми ще не починали!💥