«Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали», – секретарь СНБО о работе украинской артиллерии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

Об этом Данилов написал в Twitter.

«Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали!» - написал Данилов.

Данилов также добавил, что следствием последних ударов украинской армии высокоточным оружием по командным пунктам, технике и складам боеприпасов рашистов стали их «деморализация, демилитаризация и деоккупация».