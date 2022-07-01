В Одессе задержали российского агента, который шпионил за противокорабельными системами ВСУ

СБУ задержала в Одессе российского агента, который помогал оккупантов установить местонахождение и перемещение украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб рф для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал. Именно через него агент получал задание и отчитывался об их выполнении.

Выявленные позиции украинских сил обороны он должен был переправлять в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций.

Другая задача, которая стояла перед предателем – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на Юге.

В ходе следственных действий у задержанного обнаружен мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению вражеского агента проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.