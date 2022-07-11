В ВСУ рассказали подробную историю освобождения Змеиного

В Оперативном командовании «Юг» обнародовали детали освобождения острова Змеиный.

В ОК «Юг» отметили, что активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на острове Змеиный, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.

«Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому. Более двух месяцев продолжалась операция. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, забора данных обстановки и применения разнородного вооружения и оборудования, вычет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных. К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья «Байрактаров», Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», – рассказали в ОК «Юг».

У операции было несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техники, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА «Байрактар» и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены четыре быстроходных патрульных катера типа «раптор», скоростной десантный катер на воздушном каверне типа «серна», существенные повреждения получил фрегат «адмирал эссен», а новый современный буксир «спасатель василий бех» переведен в подводный флот.

Тем не менее, по разведданным на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК «Тор-М2» и ТЗМ к нему, четыре ЗГРК «Панцирь-С1», два РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», одна ББМ, три военных автомобиля, два дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.

После потопления «москвы», своей противовоздушной обороной обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, рашисты и решили создать себе с острова, так сказать стационарный крейсер. Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат.

«Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и настоящих мощностей сил обороны юга Украины. В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, которое осуществлялось морским путем, деморализацией личного составляющего противника. Противник оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены», – отметили в ОК «Юг».

Всего подтверждено уничтожение: трех ЗГРК «Панцирь-С1», одного ЗРК «Тор-М2» и ТЗМ к нему, одной РЛС «Мыс», одной РСЗО «Торнадо-Г» и одной РСЗО «Град», одной системы РЭБ, одного маломерного катера, двух ББМ, восьми единиц автотехники, одного склада боеприпасов. Общие же потери русских оккупационных войск вокруг эпопеи по острову составляют более 900 миллионов долларов.