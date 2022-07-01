Оккупационные власти Херсонщины пожаловались на попытку ликвидации коллаборанта Сальдо

В сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявили о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

В «ВГА» заявили, что по пути следования автомобиля Сальдо заметили взрывное устройство. На место приехали саперы оккупантов, которые обезвредили взрывчатку.

Сальдо не получил никаких повреждений и продолжает служить оккупантам.

Других подробностей оккупанты не сообщают.

Напомним, что 11 июля также стало известно, что в Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.