Сожженные танки, расстрелянные машины с надписью «Дети» и звон колоколов монастыря: Как выглядит выставка разрушенной техники оккупантов в Киеве

В Киеве на Михайловской площади до сих пор функционирует военная выставка, на которой представлены спаленная и разбитая техника «второй армии мира», а также расстрелянные автомобили мирных украинцев.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Спаленная и разбитая техника рашистов размещена возле Михайловского Златоверхого монастыря. На этих танках и БМП российские оккупанты захватывали территории Киевской области - Гостомель, Бородянку, Бучу, Ирпень. На спаленных танках кое-где еще виднеются буквы «V» и «Z», которыми маркировали российскую технику. Также есть остатки формы россиян, обувь, тельняшки.

Также на площади лежат остатки ракет, которые разрушали дома местных жителей и убивали украинцев.

В частности, на спаленной технике украинцы сделали памятные надписи: «За Изюм», «За Бородянку», «Слава ЗСУ», «путин чмо», «россия говно», «Горите в аду» и тд.

Помимо разрушенной техники, на выставку выставили расстрелянные и сожженные автомобили украинцев, которые во время активных боевых действий пытались эвакуироваться в более безопасные места. Например, на капоте и боковой стороне зеленой Chery на листах А4 от руки написано слово «ДЕТИ», а на зеркале заднего вида завязана белая ткань, как знак того, что в автомобиле находятся мирные граждане, но, к сожалению, это не помогло людям выжить. Весь корпус машины усеян дырками от пуль, разбито лобовое стекло. Неравнодушные граждане положили цветы на автомобильные сидения.