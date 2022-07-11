«Там двенадцать 200-х»: оккупант рассказал, как ВСУ ударили по главному командованию оккупантов на Херсонщине

Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает как ВСУ уничтожили самое главное командование российских военных на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.

Об этом сообщает ГУР.

- Ну я думаю, что ты уже слышал, что там вчера случилось в Херсоне?

- Нет, а что там было?

- Ну знаешь, типа бл*ть не по телефону. Попали короче в самое главное командование. Них*ево попали.

- К вам?

- Там 12 двухсотых. А не к нам, а типа в самое бл*ть крутое командование.

Он также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии. Он пытался предостеречь сослуживцев, однако те его не послушали.