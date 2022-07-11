«Там двенадцать 200-х»: оккупант рассказал, как ВСУ ударили по главному командованию оккупантов на Херсонщине

Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает как ВСУ уничтожили самое главное командование российских военных на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.
Об этом сообщает ГУР.
- Ну я думаю, что ты уже слышал, что там вчера случилось в Херсоне?
- Нет, а что там было?
- Ну знаешь, типа бл*ть не по телефону. Попали короче в самое главное командование. Них*ево попали.
- К вам?
- Там 12 двухсотых. А не к нам, а типа в самое бл*ть крутое командование.
Он также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии. Он пытался предостеречь сослуживцев, однако те его не послушали.
- Я говорил дебилам: так не копают, это ху*та полная. Они сделали в шахматном порядке ямки. И между ними, по середине, ху*ту. как только в середину, хотя бы в один этот окопчик, прилетит - разъеб*т все. Они говорят: «Та не, в шахматном порядке бл*ть соседние не загорятся». А я говорю: «вы еб*нутые, как только бэбрики начнут разлетаться - оно все здесь загорится». Нужны отдельные ямы. Говорю: «не должно быть связи друг с другом». Бл*ть говорит: «не умничай». А я говорю: «ну ладно». Презжаю, когда эта вся х*йня еб*ула. Говорю: «ну че?», а они такие «а откуда ты знал?». Я говорю: «еб*нутые бл*ть».