ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отразили наступление врага на Славянском и Донецком направлениях

В четверг, 24 февраля, 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 13 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 июля.

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19:06 На Северском направлении вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии город Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Рубежное. Нанес авиационных ударов неподалеку от Петровки.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков. Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулько наши воины успешно отразили.

На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и другие. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал наши позиции по артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское, Орехов и другие.

18:58 Появилось видео с девочкой, погибшей в Виннице от российского ракетного обстрела.

17:37 После обстрела по Виннице за медицинской помощью обратилось 115 человек, 54 человека госпитализированы (из них четыре ребенка), сообщили в ГСЧС.

В тяжелом состоянии находятся 34 человека.

Продолжаются поиски 46 человек, с которыми отсутствует связь.

От ГСЧС работает 319 спасателей и 38 единиц техники.

16:41 Количество жертв атаки по Виннице выросло до 21 (из них 3 ребенка), сообщили в ГСЧС.

За медицинской помощью обратился 91 человек. 52 человека госпитализированы (из них 4 ребенка).

Продолжаются поиски 42 человек, с которыми отсутствует связь.

16:28 В Виннице после ракетного удара продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует, сообщили в ГСЧС.

Из 52 пострадавших (в т.ч. трое детей) 34 человека в тяжелом состоянии.

Также в результате ракетных обстрелов повреждено 55 зданий, 40 автомобилей.

От ГСЧС привлечено 319 человек и 33 единицы техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС.

16:17 Работа нацгвардейцев по оккупантам в Донецкой области.

16:12 В результате ночного обстрела Харькова значительные разрушения метрополитена. Люди не пострадали.

15:09 93-я бригада продолжает уничтожать врагов.

14:42 По состоянию на данный момент известно, что в результате ракетной атаки по Виннице погибли 20 человек, в том числе трое детей, сообщили в ГСЧС.

Еще 52 человека получили ранения.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

13:55 В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас известно о 17 погибших, в том числе о двоих детях.

За процессуальное руководство Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Винницкой области.

13:14 В ГСЧС показали еще кадры с места атаки по парковке поблизости Дома быта «Юбилейный» в Виннице. Также на фото видно погибшего ребенка.

12:28 Количество погибших в результате ракетного обстрела Винницы выросло до 12, сообщили в ГСЧС.

Также пострадали 25 человек.

На месте работает 90 сотрудников ГСЧС.

11:58 Президент Владимир Зеленеский также сообщил, что в результате ракетных ударов по центру Винницы ранены и погибли, среди них - маленький ребенок. Он снова повторил, что россия – страна-убийца, страна-террорист.

«Ежедневно Россия бьет в мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист», – написав Зеленский.

11:47 В Виннице уже известно о как минимум двух погибших и о шести раненых в результате обстрела российскими ракетами.

11:04 В Виннице было слышно четыре мощных взрыва. Виден дым.

10:04 На оккупированной территории Херсонской области произошел взрыв в районе сел Дарьевка и Ингулец. После этого загорелось поле.

Впоследствии в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу, пишет "Х*евый Херсон".

9:48 Харьков 13 июля подвергся ракетной атаке, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия. Также под вражеские удары попали поселки Циркуны, Русские Тишки и Золочев, сообщили в полиции Харьковской области.

В результате повреждения получили жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля.

9:43 Враг нанес авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска в Донецкой области.

Об этом сообщает мэр Александр Гончаренко.

«Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Отсутствует электроснабжение в некоторых частях города», – сообщил мэр.

09:34 Генеральный штаб опубликовал ориентировочные боевые потери противника с 24 февраля по 13 июля:

- личного состава - около 37870 (+300) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1667 (+18) ед,

- боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,

- артиллерийских систем – 840 (+1) ед,

- РСЗО - 247 (+0) ед,

- средства ПВО - 109 (+0) ед,

- самолетов – 219 (+2) ед,

- вертолетов – 188 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

- крылатые ракеты – 155 (+0),

- корабли /катера - 15 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+16) ед,

- специальная техника – 67 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

07:14 Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника не отмечается. На последнем враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрел из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Руськие Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

На Славянском направлении враг производит огненное поражение вблизи Барвинкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Провел авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрел из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Наведя авиаударов недалеко от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Каменки. Совершал наступление возле населенного пункта Каменка, имеет частичный успех.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрел из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения. В готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

00:43 Третьим гражданином США, которого взяли в плен оккупанты в Украине, является 35-летний Суэди Мурекези – он не участвовал в боевых действиях и был захвачен из-за якобы участия в проукраинских митингах в Херсоне.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Родственники Мурекези утверждают, что тот еще в 2020 году из-за бизнеса переехал в Херсон. По словам брата задержанного американца Седе Мурекези, мужчина позвонил ему утром 7 июля и сообщил, что находится в тюрьме Донецка, где содержатся другие два американца – Александр Дрюке и Энди Хьюн.

- Они (россияне) используют его как пешку в своих пропагандистских целях, – утверждает Седе.

Он говорит, что беспокоится из-за здоровья брата. В свою очередь друзья Мурекези из Херсона на условиях анонимности рассказали, что мужчина исчез до 8 июля. Ранее он предупредил, что собирается поискать топливо для своего авто. Два дня спустя его увидели на видео в пропагандистских Telegram-каналах.

В Государственном департаменте США заявили, что им «известно о сообщениях» о задержании Мурекези, но отказались от дальнейших комментариев из соображений конфиденциальности. Семья Мурекези говорит, что находится на ежедневной связи с ведомством.

00:38 В Славянске от обстрела российской армии пострадал производящий плитку завод Zeus Ceramica.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.