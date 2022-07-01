Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили пункт управления и склад боеприпасов оккупантов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 июля, которые проходят на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

19:10 Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Южнобугском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцов, Яковлевки, Березнеговатого, Белой Криницы, Ольгиного, Княжевки, Ивановки, Червоного Яра и ряда других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврийского.

17:51 Мэр Николаева показал еще видео обстрелянных оккупантами троллейбусов.

17:27 Нашими подразделениями нанесены четыре точных удара по враждебным целям на Николаевщине. Как результат, уничтожен пункт управления и склад боеприпасов противника в Снигиревском и Баштанском районах, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, многие населенные пункты на грани уничтожения. Каждый день от взрывов и обстрелов страдают мирные жители, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами. Жители громад, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных.

Также в ОК «Юг» уточнили, что ночью враг выпустил по Баштанке пять ракет. Разрушены и повреждены несколько частных домов, один человек погиб, один человек травмирован. Остальные результаты уточняются.

На рассвете массированным обстрелом из зенитно-ракетных систем С-300 в Николаеве частично разрушены гостиница и бизнес-центр, есть попадание в стадион, в три учебных заведения, повреждены частные и многоквартирные дома, предприятия, в том числе транспортные, и магазины. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью и утром обстрелы в Широковской громаде. Попадание — преимущественно за пределами населенных пунктов.

15:36 Оккупанты обстреляли Баштанку, сообщили «Преступности.НЕТ» местные жители.

Предварительно населенный пункт был обстрелян ракетами. Жители города слышали шесть взрывов.

15:31 Отбой воздушной тревоги.

15:06 По всей области снова объявили воздушную тревогу. Пройдите в укрытие.

14:12 Глава облсовета Анна Замазеева опубликовала еще кадры последствий обстрела Николаева и населенных пунктов области.

Также пострадавшим оказывается помощь.

12:37 Мэр Николаева уточнил, что городом оккупанты выпустили девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

За медицинской помощью обратился один гражданин.

11:21 В Николаеве продолжают ликвидировать последствия утреннего ракетного обстрела.

Как известно, ракеты оккупантов значительно повредили офисный центр. Одна из школ была полностью уничтожена.

Еще одна из ракет упала возле школы - взрывной волной там снесло почти все окна.

Также пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура возле обстреливаемых объектов.

11:07 В Николаевской области отменили воздушную тревогу.

10:30 Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Информация о пострадавших уточняется.

«Пожарные Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали 2 пожара на площади 10 квадратных метров и 30 квадратных метров», - сообщает ГСЧС.

10:28 Утренним вражеским обстрелом Николаева было повреждено 18 троллейбусов. Подробнее - по ссылке.

09:54 В Николаевской области воздушная тревога.

09:22 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на месте ракетного удара работают сотрудники коммунальных служб.

«Они уже расчистить проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг», - написал Сенкевич.

09:13 Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум школам в городе Николаев, передает корреспондент «Преступности.НЕТ». Возле ограждения школы образовалась большая воронка, здания, расположенные возле школ, повреждены в результате ударной волны.

09:10 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал информацию о вражеских обстрелах за минувшие сутки.

Город Николаев. Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации по областному центру выпущено 9 ракет по зенитно-ракетной системе С-300. В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Николаевский район. Вчера, 13 июля, в первой половине дня были зафиксированы обстрелы с. Новоселовка Первомайской общины. В результате которых погибли 4 человека и 2 ранены.

Баштанский район:

14 июля, ориентировочно в 01:00, были обстрелы в городе Баштанка. По предварительной информации, есть разрушенные жилые дома. Один человек погиб. Подробная информация уточняется.

14 июля, ориентировочно в 00.00 и 04.00, были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми. Была повреждена водонапорная башня. В настоящее время повреждение устранено. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

08:40 В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты с здание гостиницы в Николаеве.

08:20 Утром оккупанты нанесли ракетный удар по городу Николаев. В результате повреждения получили здание гостиницы и бизнес-центра в центре города и расположенный рядом ТРЦ, cообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На данный момент, информация о погибших и раненых отсутствует.

05:58 От обстрелов оккупантов снова пострадали гражданские объекты.

05:46 Отбой воздушной тревоги.

05:39 Ракеты оккупанты снова запускали из Херсонской области.

05:31 После атаки в одном из районов поднялось большое облако дыма.

05:06 Российские войска обстреливают город Николаев ракетами.

По области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.